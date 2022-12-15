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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة أمريكي | أكورد أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه

سيارة هوندا اكورد
سيارة هوندا اكورد موديل 1996

تنتمي سيارة هوندا اكورد موديل 1996 الي فئة السيارات السيدان وتم صناعتها في أمريكا، وبدأ إنتاجها عام  1976.

وتعتبر اكورد واحدة من أشهر السيارات السيدان متوسطة الحجم في مصر، ونالت علي إعجاب المواطنين بفضل المميزات التي تمتلكها مقارنة بغيرها من الإصدارات الأخرى منها فئتها السعرية، وحجمها المتوسط، وانخفاض استهلاكها للوقود .

سيارة هوندا اكورد موديل 1996

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مواصفات سيارة هوندا اكورد موديل 1996

تحصل سيارة هوندا اكورد موديل 1996 علي قوتها من محرك سعة 2800 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك .

سيارة هوندا اكورد موديل 1996

تحتوي مقصورة سيارة هوندا اكورد موديل 1996 علي العديد من التجهيزات منها، زجاج ملون مثبوت بالرخصة، وسنترلوك، وعدد 2 وسائد هوائية أمامية، وتكيف، وفرش مقاعد من الجلد، وكراسي أمامية كهربائية، وباور ستيرنج، وفرامل ABS، ومثبت سرعه، وزجاج كهربائي، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، وكونسول أمامي ، وحوامل أكواب خلف ناقل الحركة، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية الأمامية للتخزين، ودرج تخزين أمامي بالتبابلوه، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وإضاءة داخلية للقراءة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود.

سيارة هوندا اكورد موديل 1996

تظهر سيارة هوندا اكورد موديل 1996 من الخارج بشكل شبابي مميز بفضل احتوائها علي، فتحه سقف، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط شركة هوندا الأصلية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية صغيرة  يتوسطها شعار شركة هوندا، وإشارات أمامية تم تثبيتها في مقدمة الصداد لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الأبواب من الخارج لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

سيارة هوندا اكورد موديل 1996

سعر سيارة هوندا اكورد موديل 1996

تقدم سيارة هوندا اكورد موديل 1996 للبيع بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

هوندا اكورد سيارة هوندا اكورد موديل 1996 هوندا اكورد موديل 1996

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