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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لأولوية عبور الهاويس.. الداخلية تكشف تفاصيل جنوح عائمة سياحية تجاه أخرى بالأقصر

عائمة سياحية
عائمة سياحية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى بالأقصر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى قام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى يتمكن من تخطيها لأولوية العبور من "هاويس إسنا بمحافظة الأقصر" معرضاً حياة مستقلى العائمتين للخطر مما نتج عنه غرق إحدى مراكب الصيد التى تصادف مرورها .. ولم يُسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالعائمتين المشار إليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

وزارة الداخلية محافظة الاقصر مواقع التواصل الاجتماعي مراكب الصيد سياحية

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