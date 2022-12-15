أخبار التعليم.. حسم الجدل بشأن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع.. طالبة في رابعة إبتدائي توجه رسالة لوزير التعليم: ليه العذاب ده؟

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ألسن عين شمس تنظم فعالية يوم خريج قسم اللغة الفرنسية



نظم قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن، بالتعاون مع رابطة خريجي جامعة عين شمس وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة متابعة الخريجين والتدريب المهني بالكلية، فعالية يوم الخريج تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتورة ريم الكباريتي رئيس رابطة خريجي جامعة عين شمس وإشراف الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. رانيا عادل رئيس قسم اللغة الفرنسية، وبحضور الخريجين الذين شاركوا بتجاربهم في سوق العمل بالإضافة إلى طلاب القسم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة من المجلس الأعلى للآثار لتوثيق مقتنيات المتحف

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اللجنة المُشكلة من قبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لمعاينة وحصر القطع الموجودة بمتحف كلية الآثار بالجامعة، لإعداد تقرير مُفصل بالقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار، ثم تسجيلها بالإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية بالمجلس.



تعرف على خطة مطروح لتأهيل شباب المعلمين للمناصب القيادية



ترأس عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح لجنة المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمين من المعلمين للتأهيل والتدريب لتولى المناصب القيادية وذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور أيمن مصطفى عميد كلية التربية جامعة مطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية وهدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية .



فعاليات وأنشطة متنوعة بمختلف الإدارات التعليمية بأسوان



نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان فعاليات وأنشطة متنوعة بمختلف الإدارات التعليمية تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى مدير المديرية .



"الاستشعار من البُعد" تنظم مؤتمرا دوليا لتطبيقات علوم الفضاء

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء "ICRSSSA 2022"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 -11 ديسمبر الجاري، بمُشاركة وفود من دول (روسيا، إيطاليا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، ألمانيا، تونس، الإمارات، الجزائر)، فضلًا عن مشاركة 150 باحثًا من مصر، و12 باحثًا من الدول العربية والأجنبية، وذلك بمدينة الغردقة.

زراعة سوهاج تنظم ندوة تعريفية لطلابها عن خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة



نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية عن خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات ودراسة الجدوى، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور عبد المنعم كوكب أستاذ الإرشاد الزراعى ومنسق الندوة.



احتفال باليوم العالمي لذوي القدرات بمدرسة سوالم أبنوب



شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة والذي تنظمه إدارة أبنوب التعليمية وإدارة التربية الخاصة بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري بمدرسة سوالم أبنوب للتربية الخاصة.

طالبة في رابعة ابتدائي توجه رسالة لوزير التعليم: ليه العذاب ده؟!



نشرت إحدى المعلمات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لـ تلميذة في الصف الرابع الابتدائي تحكي معاناتها في الدراسة.

التعليم تحسم الجدل بشأن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع



حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن ضرورة الاهتمام بـ مادة التربية الدينية واعتبارها مادة أساسية تضاف للمجموع لطلاب المدارس.





التعليم العالي تغلق كيانا وهميا بمحافظة البحر الأحمر



أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "البريطاني للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها (20 شارع العروبة – الدهار – خلف المحافظة – مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر)، وتدعي قبول خريجي الدبلومات الفنية دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع بالأقسام التالية (برمجة الحاسبات ونظم المعلومات – فني واخصائي السلامة والصحة المهنية - المعامل والتحاليل الطبية – التمريض – العلوم الصحية – المساحة ونظم الخرائط)، وتُروج لنفسها بأنها أكاديمية مُعتمدة من عدة جهات، وتمنح تدريبات عملية بمؤسسات مُتخصصة طوال فترات الدراسة، وأن الدراسة لمدة عامين، وتمنح شهادة مُعتمدة.