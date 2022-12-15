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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.7% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2021 

صدى البلد

 

أصـــــدر الجهـــــاز المركــــزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2021

• أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي: 

- 667,4 ألف خريج من التعليم العالي عام 2021 مقابل 643,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.

- 471.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2021 بنسبة 70,6٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 450.5 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4.6٪.

- 34 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2021 بنسبة 5,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 30.5 ألف خريج عام2020 بزيادة بلغت نسبتها 11,5٪.

- 87,6 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2021 بنسبة 13.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 93.2 ألف خريج عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.0٪.

- 6.2 ألف خريجي الاكاديميات عام 2021 بنسبة 0.9٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 5,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,1% .

- 68.2 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2021 بنسبة 10.2٪من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 63.8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 6.9٪.

- 201.2 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 30.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الانسانية بعدد 99.9 ألف خريج بنسبة 15.0٪ ثم مجال الصحة بعدد 96,7 ألف خريج بنسبة 14.5٪.

- بلغ أجمالي خريجي الوافدين 6904 خريج بنسبة 1.0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

الدرجات العلمية العليا:

- 199.4 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية ( منهم 53.1 % للدبلوم ، 33.6% للماجستير ، 13.2% للدكتوراه ) مقابل 250.1 الف طالب عام 2020 .

- 110.5 الف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه ) ، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 مقابل 100.5 ألف درجة علمية عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 9.9 ٪.

- حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2021 بعدد 46.9 ألف درجة علمية بنسبة 42.4 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 22.2 ألف درجة علمية بنسبة 20.1 ٪، ثم مجال الصحة بعدد 12.4 ألف درجة علمية بنسبة 11.2 % ، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 692 درجة علمية بنسبة 0.6٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021. 

- حققت جامعة جنوب الوادي المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 بعدد 13 ألف درجة علمية بنسبة 11.8 ٪، يليها جامعة أسيوط بعدد 9 آلاف درجة علمية بنسبة 8.1 ٪ ثم جامعة عين شمس بعدد 8.7 ألاف درجة علمية بنسبة 7.8 ٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 8.3 آلاف درجة علمية بنسبة 7.5 ٪. 

- بلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2605 وافـــــداً عام 2021 مقابل 2425 وافدا عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,4%.

جامعة المنصورة التعليم العالي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الجامعات الخاصة الجامعات

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