ألميدا يعلن تشكيل فاركو لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري
خط الوسط : محمود حمادة_ محمود عماد _ أحمد فؤاد
خط الهجوم : شكري نجيب _ عمرو جمال
وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:
صبري ابراهيم _ كينجسلي سوكاري _ جيفرسون إينكادا _ ياسين مرعي _ أحمد شريف _ بلال جمال _ زياد طلبة _ عزمي غوما _ رزقي حمرون.