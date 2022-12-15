في يومه العالمي.. مخاطر غير متوقعة لتناول الشاي بكثرة

يحتفي العالم اليوم في ال 15 من ديسمبر، باليوم العالمي للشاي، كما يحتوي الشاي على العديد من الفوائد يمكن أن يسبب أيضا اضرارا كثيرة.

وإليكم اضرار تناول الشاي بكثرة على الصحة

يمكن أن تؤدي زيادة تناول الكافيين إلى إعاقة عملية الهضم وتقليل امتصاص العناصر الغذائية.

يحتوي الشاي على عنصر يسمى التانين الذي يعيق امتصاص الحديد من الطعام الذي نتناوله هذا هو السبب في أنه من الجيد شرب الشاي بين الوجبات وليس مع الوجبات.

غالبًا ما نتناول كوبًا من الشاي لتخفيف التوتر وأخذ استراحة من حياتنا ، لكن هل تعلم أن هذه العادة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم التوتر والقلق اللذين تمر بهما، نعم ، الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى التململ، وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الأعراض هي تقليل تناول الشاي واستبدال الشاي العادي بالمتغيرات الصحية مثل البابونج أو الشاي الأبيض أو الشاي الأخضر.