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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء الداخلية وسموحة بالدوري

سموحة
سموحة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الداخلية أمام سموحة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الشرطة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز. 

واستحوذ فريق الداخلية على الكرة بنسبة وصلت لـ 55% مقابل 45% لصالح فريق سموحة . 

وكان فريق الداخلية اكثر خطورة على المرمى بعد تسديده 9 كرات كان منها 3 على المرمي في المقابل فشل فريق سموحة في تشكيل الخطورة المطلوبة خلال 10 تسديدات .

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الداخلية كالتالي:


حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد حكم - محمود شبانة - شريف رضا

الوسط: محمد عصام - أحمد مصطفى – دوكو دودو

الهجوم: صديق أوجولا – بنجامين بواتينج – محمد سعيد "مكرونة".

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

الحارس: رضا السيد

الدفاع: ألان كيامبادي - محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – سمير فكري

الوسط: محمود طلعت – مؤمن عاطف – عبد العزيز سيد - سيرجي إريك – كليتشي شيميزين

الهجوم: أحمد رشيد.

بتلك النتيجة يحتل فريق سموحه المركز العاشر برصيد 7 نقاط في حين يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط .

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