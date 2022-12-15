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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شؤون الحرم: أكثر من 8 مليون مصل في المسجد النبوي الشريف

صدى البلد

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن عدد إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي الشريف ابتداءً من غرة شهر محرم إلى التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1444هـ بلغ أكثر من 81 مليون مصلٍ ومصلية، وأكثر من 8 ملايين مصلٍ ومصلية في الروضة الشريفة والحرم القديم، فيما بلغ إجمالي عدد الزائرين للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما أكثر من 7 ملايين زائر.

وقال "إن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سخرت كافة الخدمات للمصلين والزائرين وتذليل كل المعوقات من خلال جميع إداراتها لتوفير جميع سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وراحة".

وقدم  شكره لجميع منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ولرجال الأمن على جهودهم المباركة الجليلة سائلاً المولى عز وجل أن يجازيهم بالإحسان إحسانًا ويكتب لهم الأجر والثواب.

وأوصى ببذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال لخدمة المسجد النبوي وخدمة زائريه، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

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