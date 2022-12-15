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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعاون يفوز على العدالة في الدوري السعودي

صدى البلد

فاز فريق التعاون على ضيفه العدالة 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ضمك مع الاتفاق سلبيا، وفوز الفيحاء على الخليج 2 / 1.

 

وسجل أهداف التعاون ألفارو ميدران (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و41 وسعد الناصر في الدقيقة 52 وأليخاندرو جامارا في الدقيقة 69.

 

في المقابل سجل هدف حفظ ماء الوجه للعدالة أندرسون بلاتا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

ورفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد العدالة عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

 

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ضمك مع ضيفه الاتفاق سليبا.

 

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

 

وشهدت المباراة طرد فيصل الغامدي لاعب الاتفاق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

ورفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، كما رفع الاتفاق رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع.

 

وفي المباراة الثالثة، فاز الفيحاء على الخليج 2 / 1.

 

وسجل هدفي الفيحاء أنطوني نواكايمي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء وسلطان مندش في الدقيقة 55، فيما سجل هدف الخليج سامي الخيبري، لاعب الفيحاء، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54.

 

وأهدر سوكول سيكاليشي لاعب الخليج ركلة جزاء في الدقيقة 31.

 

ورفع الفيحاء رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد الخليج عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

 

فريق التعاون العدالة ضمك الاتفاق الدوري السعودي لكرة القدم

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