الحكومة: الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.



وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إلى أن الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي".





كما طمأنت الحكومة المواطنين كافة بأن "الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".





كما طالبت جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار بضرورة "التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية العالمية والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه للإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد.