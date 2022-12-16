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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثتين داخل سيارة في جراج عمارة سكنية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة بندر الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثتين لشاب وسيدة  عثر عليهم الأهالى مقتولين داخل سيارة ملاكى ، بأحدى الجراجات الخاصة بالمجنى عليه .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من هيئة اسعاف الفيوم بالحادث .

انتقل المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم ثان الفيوم الى مكان الحادث ، بحى باغوص بمدينة الفيوم  ، حيث عثر على جثتين لشاب وسيدة مقتولين داخل سيارة الاول ، واختفاء المشغولات الذهبية للسيدة القتيلة.

تم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى نيابة بندر الفيوم التى اصدرت قرارها المتقدم .

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