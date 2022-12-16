العثور على جثتين داخل سيارة في جراج عمارة سكنية بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثتين لشاب وسيدة عثر عليهم الأهالى مقتولين داخل سيارة ملاكى ، بأحدى الجراجات الخاصة بالمجنى عليه .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من هيئة اسعاف الفيوم بالحادث .

انتقل المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم ثان الفيوم الى مكان الحادث ، بحى باغوص بمدينة الفيوم ، حيث عثر على جثتين لشاب وسيدة مقتولين داخل سيارة الاول ، واختفاء المشغولات الذهبية للسيدة القتيلة.

تم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى نيابة بندر الفيوم التى اصدرت قرارها المتقدم .