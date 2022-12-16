انهيار أميرة تايلاند أمام الجميع يكشف إصابتها بمرض خطير

أعلن القصر الملكي في تايلاند أن الابنة الكبرى للملك التايلاندي أصيبت بأمراض في القلب، وقال القصر إن الأميرة باجراكيتيابها ، الابنة الكبرى للملك فاجيرالونجكورن ، انهارت أثناء تدريب كلابها شمال شرق بانكوك.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، نُقلت الأميرة البالغة من العمر 44 عامًا إلى مستشفى قريب ، ثم نُقلت بطائرة هليكوبتر إلى بانكوك حيث تعالج، ووصف القصر حالتها الليلة الماضية بأنها مستقرة إلى حد ما.

وعادةً ما تكون النشرات الطبية من القصر الملكي في تايلاند غامضة، ومن البيان الوحيد الصادر عن الأميرة باجراكيتيابها ، من الصعب قياس مدى خطورة حالتها.

لكن البيان لم يذكر شيئا عن حالتها الصحية الآن، وأشارت بعض التقارير إلى أنه أكثر خطورة مما هو معروف.

من هي أميرة تايلاند المريضة ؟

تعد الأميرة هي ابنة الأميرة سوامساوالي ، زوجة الملك الأولى ، وابنه الأكبر، وكانت جزءًا من الدائرة الأعمق لوالدها منذ أن خلف الملك بوميبول في عام 2016 ، وتم تعيينها ضابطة كبيرة في الحرس الشخصي للملك.

وحصلت على درجات عليا في القانون من جامعتين أمريكيتين، ولم يختار الملك فاجيرالونجكورن بعد وريثًا للعرش ، لكن يُنظر إلى الأميرة باجراكيتيابها على أنها الوريث الأنسب.

وتعد واحدة من أبناء الملك الثلاثة الذين لديهم ألقاب رسمية ، فهي مؤهلة للعرش بموجب قانون قصر الخلافة لعام 1924، فضلا عن أنها لائقة بدنيا، وكانت سفيرة تايلاند لدى النمسا من 2012 إلى 2014.