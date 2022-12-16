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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

الأمير هاري
الأمير هاري

كشف الأمير هاري عن المعارك التي خاضها مع شقيقه الأمير هاري عندما التقيا للحديث عن مستقبله ومستقبل زوجته ميجان، خلال حديثه عبر برنامج يبث عبر شبكة “نتفليكس”.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الأمير هاري إنه كان قراره، وليس قرار ميجان ، بالمغادرة بعد أن رُفضت خطط لحياة ملكية نصفية ونصف خارجه خلال اجتماع عائلي في ساندرينجهام.

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وتابع هاري إن والده الملك تشارلز قال أشياء غير صحيحة عنه وعن ميجان، لكن القصر لم يعلق على تصريحاته.

ويأتي حديثه خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل الوثائقي عن سيرته، والذي يكشف خلاله هاري وميجان سبب قرارهما التخلي عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة، بدعوى عدم دعمهما من قبل العائلة المالكة  خلال هجوم من الصحافة السلبية التي كانت موجهة بشكل أساسي إلى ميجان.

تحدثت ميجان بالتفصيل عن تفكيرها بالانتحار، وقال هاري أنه يشعر بالخجل كلما استرجع ذكرياته في القصر.

رويترز

في عام 2020 ، ذهب الدوق والدوقة إلى ساندرينجهام، لمناقشة سيناريوهات الدور الملكي للزوجين مع والد هاري الملك تشارلز، وكذلك شقيقه وجدته ، الملكة الراحلة.

يتذكر كيف ذهب الاجتماع ، قائلاً: "كان أمرًا مرعبًا أن يصرخ أخي ويصرخ في وجهي ويقول والدي أشياءً ببساطة لم تكن صحيحة ، وتجلس جدتي بهدوء هناك وهي تتابع وتستوعب كل شيء".

وقال إنه كان يتمنى أن يعيش نصف حياته بشكل ملكي والنصف الآخر يكون حرا هو وميجان، لكن على حد وصفه حلمه لم يكن مطروحا للنقاش.

وتايع هاري إن بيانًا مشتركًا صدر بعد الاجتماع دون إذنه باسمه وشقيقه. ونفى البيان قصة أن ويليام قام بتخويفه من العائلة المالكة، ووصف الخطوة بأنها "كذبة لحماية أخي" ، مضيفًا: "لم يكن هناك خيار آخر في هذه المرحلة وقلت نحتاج إلى الخروج من هنا ".

الامير هاري الأمير ويليام الملكة إليزابيث هاري وميجان

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