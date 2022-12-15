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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الملك تشارلز يخرج عن صمته.. يصدر عقابا لـ هاري وميجان

صدى البلد

بعد الضجة الكبرى التي أحدثها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بسبب تصريحاتهم في وثائقي نتفلكس قال معلق ملكي إن الملك تشارلز يواجه معضلة حقيقية فيما يتعلق بحفل تتويجه العام المقبل في ضوء الادعاءات الواردة في سلسلة نيتفلكس للأمير هاري وميجان ماركل وربما يختار استبعادهما تمامًا، حيث بفكر حاليًا في خطة عقاب.

من المقرر أن تبث ثلاث حلقات أخرى من المسلسلات الوثائقية على خدمة البث، حيث يستخدم دوق ساسكس مقطعًا دعائيًا تم بثه في وقت سابق من هذا الأسبوع للشكوى من "إضاءة الغاز المؤسسية"بينما تدعي زوجته أنها "قد أُطعمت للذئاب".

سيتم تتويج الملك في 6 مايو 2023 في وستمنستر آبي - لكن المطلعين على القصر يخشون أن تكون مناسبة محرجة لجميع المعنيين إذا حضر الأمير هاري وزوجته ميجان، خاصة مع مذكرات هاري "سبير" المقرر أن تصدر بالمكتبات في 10 يناير.

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وأقر  المعلق الملكي جوناثان ساكردوتي :"فيما يتعلق بالتتويج ، أعتقد أنه معضلة حقيقية، قد يبدو عدم دعوة ميغان وهاري عدوانيًا للغاية على الرغم من أن معظم الناس سيفهمون بالضبط سبب اتخاذ هذا القرار"، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

ومع ذلك :"قد يكون من الممكن إيجاد حل مناسب حيث لا تتم دعوة ميجان وهاري ، لكن هذا يعكس فقط قرارًا أوسع بشأن أفراد العائلة المالكة غير العاملين".

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وأضاف:"هذا ماذا ما حدث خلال احتفالات اليوبيل على الشرفة عندما لم يتم تضمين أفراد العائلة المالكة الآخرين غير العاملين ، لذا لم يكن التركيز فقط على أي فرد تم استبعاده".

فيما أكد:"ومع ذلك ، فإن مثل هذه الخطوة ستركز الاهتمام حتمًا على حقيقة أن هاري وميجان قد تم قطعهما عن الصورة ، تمامًا كما حدث في وقت سابق من هذا العام ".

وأضاف: :"جزء من المشكلة هو أن العائلة المالكة ستكون ملعونًا إذا فعلوا ذلك وملعونًا إذا لم يفعلوا ذلك".
 

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