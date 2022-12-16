قداس تذكار عيد نياحة الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا جنوب الأقصر

ترأس نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر بوداي النطرون، صباح اليوم الجمعة، صلوات القداس الإلهي عقب أنتهاء صلوات التسبحة، والذى أقيم بمناسبة عيد نياحة "الأنبا متاؤس الفاخوري" شفيع الدير بجنوب الأقصر، والتى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى عيد نياحته فى اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطى.

وشاركه فى صلوات قداس العيد، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر أدفو، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والمشرف البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون، ورهبان دير الأنبا باخوميوس بإدفو، ورهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون، وكهنة إيبارشية إسنا وأرمنت، وخورس الشمامسة، بحضور عدد غفير من الشعب القبطي.



وكان قد احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا جنوب محافظة الأقصر، بعشية عيد نياحة شفيعه، وتطيب رفات القديس متاؤس الفاخوري الموجودة بالمقصورة الخشبية بجوار مدخل الحصن الأثرى.

والجدير بالذكر أنه فى 21-11-2013م، أجتمع المجمع المقدس برئاسة البابا الأنبا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتم الاعتراف بدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا.

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