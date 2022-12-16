خلال 5 أيام.. مفاجأة بشأن حالة الجو

عرض برنامج 8 الصبح فقرة خاصة عن حالة الجو و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16-12-2022.

وقالت الإعلامية هبة ماهر خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أنه بعد 5 أيام سيبدأ فصل الشتاء بشكل رسمي، وعلى الجميع توخى الحذر.

ولفتت إلى أن البعض ينخدع من حالة الجو اليوم، ويعتقد أن فصل الصيف عاد، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وطالبت هبة ماهر من سائقي السيارات بالسير بـ سرعة منخفضة بسبب الشبورة المائية التى تظهر في الصباح.

وعرض البرنامج بيان بدرجات الحرارة:

العظمى الصغرى



القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 24 15

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 24 15

السلوم 25 11

الإسماعيلية 25 12

دمياط 23 15

بور سعيد 24 16

المنصورة 24 15

