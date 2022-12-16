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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي بين الزمالك والبنك الأهلي في الشوط الأول

لقاء بين الزمالك
لقاء بين الزمالك والبنك الأهلي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين  نادي الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعةمن بطولة الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة السابعة إهدار فرصة حقيقية من لاعبي البنك الأهلي على مرمي نادي الزمالك  من خلال تمريرة رمن ناصر منسي إلىكريم بامبو داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة لصالح البنك لتصدى لها محمد عواد
 

وجاءت المباراة قوة وبها ندية من الفريقين، لاسيما أن البنك الأهلى شن أكثر من هجمة خطرة كادت أن تترجم لأهداف لولا صلابة دفاع الزمالكوتألق محمد عواد.

ويسعى نادي الزمالك الي تحقيق نتيجةً إيجابية ومواصلة الانتصارات للمنافسه على بطولة الدوري المصري.

وخاض الزمالك. المباراة بتشكيل مكون من :-

 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح    

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى " زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف حسن

بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-


 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع  .. أحمد ياسين _   أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ يعقوبو 

 

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ محمود قاعود 

 

خط الهجوم.. ناصر منسي 

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