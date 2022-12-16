عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يندد بالقصف الصاروخي الروسي على أوكرانيا

قصف روسي في أوكرانيا
قصف روسي في أوكرانيا

ندد الاتحاد الأوروبي بالقصف الصاروخي الروسي المكثف اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من البلاد، واصفًا إياه بأنه "إرهاب عشوائي".

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن أوكرانيا تعرضت لهجوم صاروخي كبير من قبل روسيا صباح اليوم.

ونقلت الوكالة عن السلطات الأوكرانية، أن نحو 60 صاروخا من طائرات استراتيجية وأسطول البحر الأسود الروسي، تم إطلاقهم باتجاه مدن مختلفة في أوكرانيا.

في سياق متصل، أعلن حكام مدينتي أوديسا وخاركيف، تعرض المدينتين لقصف شديد استهدف البنية التحتية.

روسيا تنشر صواريخ استراتيجية عابرة للقارات قرب موسكو

روسيا تلغي تأشيرات الدخول لمواطني دول عربية

وطلبت الرئاسة الأوكرانية من المواطنين البقاء في الملاجئ مع استمرار عمل صافرات الإنذار.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، إن قواته ستواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده لم تكن البادئة بسلوك هذا النهج في الحرب.

ونقلت وكالة "تاس" عن بوتين قوله خلال تكريمه قادة عسكريين في حفل بمناسبة يوم أبطال الوطن: "روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكنها لم تكن من بادر إلى ذلك فقد جاءت الضربات الأولى من طرف من ضربوا جسر القرم".

وأضاف: "الغرب يتجاهل ما تقوم به أوكرانيا ضد روسيا، لكن خطوات موسكو وردودها تسبب دائما موجة عارمة من الضجيج الإعلامي".

الاتحاد الأوروبي القصف الصاروخي أوكرانيا كييف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

الفضة بدل الذهب للشبكة .. مقترح برلماني عاجل يخص المقبلين على الزواج

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

موضوعات متعلقة

متى ينتهي الثلث الأخير من الليل .. اعرف توقيته وردد أفضل أدعية مستجابة

ما قبل الكارثة.. قصف قرب زابورويجيا واتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا

كارثة تهدد اقتصاديات دول العالم الثالث ..تداعيات وقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا

أسامة الأزهري: الموجة الإلحادية الحالية عاجلة وتستحق وقفة

هل الميت يشعر بمن يزوره ويرد عليه السلام ؟ 5 أعمال يحبها المتوفى

الكرملين يدعو للضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية

خاركيف الأوكرانية تنظف ساحتها التاريخية بعد تعرضها لقصف روسي ..فيديو

كليات المرحلة الثالثة 2022.. القائمة المتاحة لطلاب علمي وأدبي بالدرجات

ترشيحاتنا

بهدف حسين الشحات .. الأهلي يتفوق على فيوتشر في الشوط الأول

صفقاتنا تدريجية .. أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

لا يحمل تصريحا.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

70 يوما فقط بينها شهر رمضان.. الفصل الدراسي الثاني يعاني بسبب الإجازات| تفاصيل

يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

نسيت قراءة الكهف يوم الجمعة فهل يجوز تلاوتها بأي يوم؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلى تخطف الأنظار بجمالها

بعد وعكتها الصحية .. أنغام تثير الجدل بجمالها

بعد انفصالها رقم 12.. 5 صور وضعت غادة عبد الرازق في مأزق

تناوَل التين في هذا الوقت وشاهد خسارتك للوزن سريعا

فيديو

الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات | شائعات.. فيديو

تخلصت من والدتها بمساعدة جارها | تفاصيل صادمة.. فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ