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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار ومواصفات جوال سامسونج جالاكسي Z flip4 في السعودية

سامسونج جالاكسي Z
سامسونج جالاكسي Z flip4

تقدم شركة  سامسونج  أحدث جوالاتها القابلة للطي وهو Samsung Galaxy Z Flip 4 الذي يعد ثورة في عالم الجوالات القابلة للطي بحجم صغير ومعقول وبإمكانيات رائعة وسرعة مذهلة.

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي جوال  سامسونج  جالاكسي زد فليب 4  بوزن إجمالي 189 جرام وسمك 6.9 مم مع نظام تشغيل أندرويد 12 يمكن ترقيته لـ 13، و واجهة مستخدم One UI 5.

سامسونج جالاكسي Z flip4

يتم تشغيل جوال  سامسونج  جالاكسي Z Flip 4 من خلال وحدة معالجة مركزية من كوالكوم SM8475 Snapdragon 8+ من الجيل الأول بتكنولوجيا الـ 4 نانو ثماني النواة وكارت رسومات الجرافيك Adreno 730، مقترن بذاكرة وصول عشوائي ومساحة تخزين إما 8 جيجابايت و 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع 512 جيجابايت.

سامسونج جالاكسي Z flip4

بالنسبة لشاشة جوال سامسونج جالاكسي Z Flip 4 فهي من نوع Dynamic AMOLED 2X القابلة للطي، بتردد 120 هرتز بجودة HDR10+ مع درجة سطوع 1200 ودقة وضوح (1080x2640) بيكسل وكثافة بيكسلات 426 بيكسل لكل بوصة، بالنسبة لشاشة الحماية الخارجية فهي من نوع Super AMOLED من جوريلا جلاس Victus+.

سامسونج جالاكسي Z flip4

يأتي جوال سامسونج جالاكسي Z Flip 4 بكاميرات خلفية ثنائية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما الثانية بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة شديدة الاتساع f/2.2 مع تقنية HDR والتصوير البانورامي وفلاش ليد، والقدرة على تصوير فيديو بجودة 4K، أما الكاميرا الأمامية السيلفي فهي بدقة 10 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وتقنية HDR والقدرة على تصوير فيديو بجودة 4K.

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يأتي جوال Samsung Galaxy Z Flip 4 بعد ألوان جذابة وهي الأرجواني ، الجرافيت ، الذهبي ، الأزرق ، الأصفر ، الأبيض ، الكحلي ، الكاكي ، الأحمر، وهو مقاوم للماء بتصنيف IPX8 مع إطار من الألومنيوم.

بالنسبة لأسعار جوال Samsung Galaxy Z Flip 4، إصدار الـ 128 جيجابايت من مساحة التخزين بـ 649 دولار أمريكي اي ما يعادل 16021 ألف جنيه مصري و 2441 ريال سعودي، أما بالنسبة لإصدار الـ 512GB فهو بـ 944 دولار أي ما يعادل 23304 ألف جنيه مصري أو 3550 ألف ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي Z flip4
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