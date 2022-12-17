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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تستعد لإطلاق جوالات 80GT و 80 Pro ... اعرف المواصفات

Honor 80
Honor 80

اعتمدت الهيئة الصينية 3C مؤخرا هاتفين جديدين من شركة  هونر  Honor  وأصبحت تحمل أرقام طرازات AGT-AN00 و ANB-AN00، ومن المتوقع أن تظهر هذه الأجهزة لأول مرة بتاريخ 26 ديسمبر بأسماء موديلات Honor 80 GT و Honor 80 Pro. 

ووفقا لموقع gizmochina، يتميز طراز Honor 80 Pro ، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في الصين ، بشاشة منحنية الحواف، وبحسب المعلومات والبيانات من سجلات الهيئة الصينية 3C، هذه الأجهزة قد تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، و سوف يدعم كلا الهاتفين أيضًا اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

Honor 80

يزعم تقرير الموقع التقني أن شائعة قوية تترد بأن المعالج المركزي في كلا الجهازين من "هونر" سواء  Honor 80 GT أو Honor 80 Pro سيكون مدعوم بإصدار منخفض التردد من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول وليس الثاني الأحدث.

 بعض الشائعات الأخرى التي يتم تداولها على منصة Weibo تزعم أن موديل GT سيحتوي على لوحة من نوع OLED و دقة  FHD+ مع معدل تحديث 144 هرتز، من المحتمل أن يحتوي الإصدار الجديد من Honor 80 Pro على شاشة OLED تقدم فيديوهات بجودة 1.5K.

Honor 80

جاء أيضا في التقرير أن   Honor  ستعقد حدث الإطلاق الرسمي  في 26 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحدث وصول جهاز Honor Pad V8 Pro اللوحي أيضا، والذي يقال إنه مزود بمجموعة معالجة مركزية Dimensity 8100، وتتردد شائعات  أنه أول جهاز لوحي محسّن بتقنية IMAX في العالم. 

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كشفت سجلات الهيئة الصينية 3C عن الجهاز اللوحي (رقم الطراز ROD-W09) التي ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر أنه قد يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، من المتوقع أن يعمل بنظام تشغيل MagicOS 7.0 ويأتي بألوان الأزرق والبرتقالي.

هونر Honor Honor 80 Pro Honor 80 GT الهيئة الصينية 3C منصة Weibo Snapdragon

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