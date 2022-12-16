قافلة طبية لمؤسسة أبو العينين والتحالف الوطنى بقريتي سلوا والرغامة بأسوان

قام التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الجمعة بإطلاق سلسلة قوافل "ستر وعافية" لأهالي قرى سلوا والرغامة البلد بمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان ، وذلك بمشاركة أكثر من 20 كيان من كيانات التحالف الوطني يتقدمهم مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي و الخيرى.

ويأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم ، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

مؤسسة أبو العينين

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال.

وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

النشاط الاجتماعي والخيرى

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري.

شارك في القافلة 20 كيان من كيانات التحالف منهم (جمعية رعاية مرضي الكبد - جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة – الاورمان - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مصر الخير - جمعية رسالة) بجانب مشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى.

وتستهدف القافلة إجراء هذه الكشوفات الطبية والعلاجية المجانية للمئات من المواطنين.