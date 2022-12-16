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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالجاردات .. شقيق ياسمين عبد العزيز في حفل دير جيست | صور

شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز

وصل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز حفل توزيع جوائز دير جيست الفنية مساء اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس.

وحضر وائل شقيق ياسمين عبد العزيز الحفل برفقة مجموعة من البادي جاردات وسيدة مجهولة ودخل على الفور ورفض التسجيل مع الكاميرات.

وبدأ توافد النجوم على حفل دير جيست منذ قليل أبرزهم باسم سمرة ومحمد علاء ودينا الراقصة وصفاء جلال وغيرهم.

أعلنت إدارة جائزة الدير جيست عن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2022، وذلك من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وتضم قائمة الفنانين الحاصلين على جائزة العام كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز عن فيلم كيرة والجن وعمرو يوسف عن مسلسل وعد إبليس ومحمد علاء عن مسلسل منعطف خطر.


وهاجر السراج ونور النبوي عن فئة الفنانين الشباب فيما حصل فريق كاريوكي والمطرب الشاب محمد أسامة على جائزة الأفضل عن فئة الغناء.


كما تضم القائمة الفنانة دنيا سمير غانم أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم تسليم أهالى والفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد مالك وأحمد حلمي ومني زكي. 

شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز دير جيست جوائز دير جيست باسم سمرة

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