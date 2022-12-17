فئة المليون.. أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 2023

تمتلك شركة تويوتا اسطول ضخم من السيارات المتنوعة والقوية داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام "فورتشنر" موديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية بعد تقديم موديل 2023 للسيارة تويوتا فورتشنر.

تويوتا فورتشنر 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر 2023

الفئة الاولى SMART تويوتا فورتشنر 2023 بقيمة قدرها مليون و 490 الف جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE تويوتا فورتشنر 2023 بقيمة قدرها مليون و 640 الف جنيه.

الفئة الثالثة SPORT تويوتا فورتشنر 2023 بقيمة قدرها مليون و 740 الف جنيه.

تويوتا فورتشنر 2023

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2023 عبر باقة من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وشاشة 8 بوصة، وخاصية تشغيل وايقاف المحرك عبر زر التحكم، بالاضافة إلى دخول السيارة بدون مفتاح، ومرايات ضم كهربائية، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا فورتشنر 2023

وتحصل السيارة تويوتا فورتشنر 2023 على جنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة حتى 18 بوصة، مع هيكل خارجي رياضي، وضاءة نهارية LED، بالاضافة إلى مصابيح خلفية وامامية بتقنية LED LIGHT، إلى جانب وسائل الحماية والامان.

تويوتا فورتشنر 2023

وتعتمد السيارة تويوتا فورتشنر 2023 على نوعين من المحركات، الاول يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 2700 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات.

تويوتا فورتشنر 2023

ويضم النسخة الثانية ناقل سرعات سداسي النقلات ايضا، ولكن مدعوم بمحرك 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.