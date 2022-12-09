بعد زيادتها 90 ألف جنيه.. اعرف سعر تويوتا C-HR 2023

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة تويوتا المقدمة في مصر، ومنها النسخة الرياضية والتي تنتمي لفئة الكروس اوفر C-HR، وذلك بعد طرح موديلات 2023، لتشهد هذه السيارة زيادة بلغت 90 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "ًصدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة تويوتا C-HR بعد طرح موديل 2023

تويوتا C-HR موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة تويوتا C-HR موديل 2023

تقدم السيارة تويوتا C-HR موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع قيمة سعرية قدرها 690 الف جنيه بدلاً من 600 الف جنيه.

تويوتا C-HR موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا C-HR موديل 2023

تتمتع السيارة تويوتا C-HR موديل 2023 بقدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 1200 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية بلغت 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة سرعات أوتوماتيكية الحركة CVT.

تويوتا C-HR موديل 2023

ويمكن للسيارة تويوتا C-HR موديل 2023 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من وضع الاستعداد 0، بينما تضم السيارة العديد من التجهيزات ومنها مكابح مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية.

تويوتا C-HR موديل 2023

وحصلت السيارة تويوتا C-HR موديل 2023 على 4 زجاج كهربائي، وخاصية الغلق المركزي، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومساحة تخزين للحقيبة الخلفية تتسع إلى 443 لتر، و سعة 50 لتر لخزان الوقود، مع نسبة طول كلي بلغت 4390 مم، وبعرض 1795 مم.

تويوتا C-HR موديل 2023

كما تحتوي السيارة تويوتا C-HR موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسم بالطابع الرياضي، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة التحكم، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الذكية.