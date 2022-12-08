عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا راش العائلية بعد طرح موديل 2023 .. صور

تويوتا راش موديل
تويوتا راش موديل 2023

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة تويوتا المقدمة بالسوق المصري، بعض التغيرات الخاصة بالقيمة التسويقية، بعد طرح موديلات 2023، ومن بين هذه الطرازات التي ارتفعت اسعارها هي النسخة العائلية "راش"، والتي جاءت بزيادة بلغت 80 الف جنيه.

بورصة السيارات.. قفزة هائلة بقيمة 350 ألف جنيه لأسعار تويوتا فورتشنر 2023

الاسعار الجديدة لـ تويوتا بيلتا موديل 2023 .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "ًصدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة تويوتا راش موديل 2023 في مصر.

تويوتا راش موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا راش بعد طرح موديل 2023 

 

الفئة الاولى تويوتا راش موديل 2023 بقيمة قدرها 520 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا راش موديل 2023 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلاً من 470 ألف جنيه.

تويوتا راش موديل 2023 

اهم مواصفات السيارة تويوتا راش موديل 2023 

 

حصلت السيارة تويوتا راش موديل 2023 على ابعاد هيكلية بلغت 4435 مم لاجمالي نسبة الطول، بينما جاءت بعرض كلي يصل إلى 1695 مم، و 1705 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة، بينما تمتعت من الخارج بمرايات جانبية كهربائية، ومصابيح أمامية حادة المظهر.

تويوتا راش موديل 2023 

وتستغرق السيارة تويوتا راش موديل 2023 مدة زمنية قدرها 13 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة السكون 0، حيث تمتلك محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 103 حصانا، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تويوتا راش موديل 2023 

ودعمت السيارة تويوتا راش موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود 6.6 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

تويوتا راش تقنية الفيديو موديل 2023 طرح موديل 2023 تويوتا راش الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا راش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

أسعار الذهب إلى أين تتجه؟.. خبراء يوضحون مصير المعدن الأصفر .. فيديو

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

إجراء سعودي عاجل يخص الحج والعمرة

موضوعات متعلقة

اسعار فولكس فاجن باسات الجديدة في مصر .. صور

بعد الزيادة الجديدة.. سعر هيونداي النترا HD بمبادرة الإحلال

أسعار هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الإحلال .. تفاصيل

بورصة السيارات | قفزة كبيرة في اسعار سكودا كودياك 2022 .. تفاصيل

الاسعار الجديدة لـ تويوتا بيلتا موديل 2023 .. صور

تصل لـ 125 ألف جنيه .. زيادة أسعار سكودا اوكتافيا 2022

تويوتا تطرح كورولا 2023 بزيادة 100 ألف جنيه.. تفاصيل

بسعر يبدأ من 250 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

ترشيحاتنا

بعد تبادل السجناء مع روسيا.. مسؤول أمريكي كبير يعلن استسلام واشنطن

انفجارات عنيفة تهز مدينة بيرديانسك الواقعة تحت سيطرة روسيا

فستان لامع.. يسرا بتصميم مختلف ولافت يثير الجدل| شاهد

النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة تيرنر البريطانية المرموقة

أبو العينين: مصر توقع على 105 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز

مستحبات يوم الجمعة.. 10 سنن احرص عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه العلامات تؤكد ممارستك للرياضة بكثرة

من بغداد إلى راشفورد وجريليتش.. حلاق عربي قص شعر لاعبي إنجلترا وفرنسا| فيديو

خطر يهدد حياتك ..10 علامات تدل على مرض الكبد الدهني

فوائد خارقة لتناول الذرة الصفراء

فيديو

تعيين ساحرة في برلمان لاتفيا للمساعدة في العمل التشريعي.. ما القصة؟ فيديوجراف

تريند الموت ينتشر بين تلاميذ المدارس .. وتحذيرات من قطع النخاع الشوكي وارتجاج المخ "فيديوجراف"

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ