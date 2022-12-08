أسعار تويوتا راش العائلية بعد طرح موديل 2023 .. صور

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة تويوتا المقدمة بالسوق المصري، بعض التغيرات الخاصة بالقيمة التسويقية، بعد طرح موديلات 2023، ومن بين هذه الطرازات التي ارتفعت اسعارها هي النسخة العائلية "راش"، والتي جاءت بزيادة بلغت 80 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "ًصدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة تويوتا راش موديل 2023 في مصر.

تويوتا راش موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا راش بعد طرح موديل 2023

الفئة الاولى تويوتا راش موديل 2023 بقيمة قدرها 520 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا راش موديل 2023 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلاً من 470 ألف جنيه.

تويوتا راش موديل 2023

اهم مواصفات السيارة تويوتا راش موديل 2023

حصلت السيارة تويوتا راش موديل 2023 على ابعاد هيكلية بلغت 4435 مم لاجمالي نسبة الطول، بينما جاءت بعرض كلي يصل إلى 1695 مم، و 1705 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة، بينما تمتعت من الخارج بمرايات جانبية كهربائية، ومصابيح أمامية حادة المظهر.

تويوتا راش موديل 2023

وتستغرق السيارة تويوتا راش موديل 2023 مدة زمنية قدرها 13 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة السكون 0، حيث تمتلك محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 103 حصانا، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تويوتا راش موديل 2023

ودعمت السيارة تويوتا راش موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود 6.6 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.