السفير حسام زكي: الجامعة العربية تشجع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات.. فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع في ليبيا معقد جدا.

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،: "لا يمكن أن يتم النظر إلى الوضع في ليبيا في لحظة ما دون فهم الماضي".

وأشار: "الجامعة العربية تشجع الأطراف الليبية إلى سرعة إجراء الانتخابات"، موضحا: "الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لكي يعبر الشعب الليبي عن رأيه في من يختاره أو يمثله".

وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،: "الجامعة العربية على تواصل مع الليبيين، وندعو لسرعة إجراء الانتخابات في ليبيا".