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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تكشف مخالفات كارثية وفساد بمستشفى خاص في أكتوبر.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، مخالفات كارثية تهدد مرضى الغسيل الكلوي في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى خاص بالحي السابع بأكتوبر.

وأوضح سامح العشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنه تلقى رسالة من شخص لا يعرفه يوم الأحد الماضي، اشتكى فيها من تعرضه لتطاول ومعاملة سيئة من الموظفين أثناء قيامه بغسيل الكلى، موضحًا أنّه في اليوم التالي تمّ تشكل لجنة لفحص المخالفات.

معاملة المرضى

وبيّن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، أنّ تقرير لجنة التفتيش كشف العديد من المخالفات، منها معاملة المرضى بشكل سيئ، ونقص بعض الأدوية، وأخطاء طبية جسيمة قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

واختتم سامح العشماوي، بالإشارة إلى أن التقرير، أوضح أنه يتم تركيب مستلزمات بالماكينة دون حضور المريض، وعند تغيبه يتم إعادتها إلى دولاب المستلزمات.

مصطفى بكري وزارة الصحة محافظة الجيزة صدى البلد وزارة الصحة والسكان مخالفات

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