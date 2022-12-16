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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي أم مبابي.. من يحسم لقب هداف مونديال قطر؟

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بين الأرجنتين وفرنسا.


وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى النهائي بعدما اكتسح نظيره كرواتيا بثلاثية نظيفة، بينما تأهلت فرنسا على حساب المغرب بنتيجة 2/1.


وتعد هذه المباراة بطولة منفصلة بين الثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي، حيث يرغب كلا منهما في تسجيل هدف وقيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.


ويحمل كيليان مبابي في رصيده بطولة وحيدة من كأس العالم، بينما لم يتوج بها البرغوث ميسي مع الأرجنتين طوال مسيرته.


ويرغب الأسطورة ليونيل ميسي في حسم هذا اللقب التاريخي مع منتخب بلاده.


ويحتل كل من ميسي ومبابي صدارة هدافي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، برصيد 5 أهداف كلا منهما، من سيحسم الجائزة في النهاية؟


ترتيب هدافي كأس العالم 


كيليان مبابي – فرنسا – 5 أهداف.

ليونيل ميسي – الأرجنتين – 5 أهداف.

أوليفيه جيرو – فرنسا – 4 أهداف.

جوليان ألفاريز – الأرجنتين – 4 أهداف.

إينر فالنسيا – الإكوادور – 3 أهداف

كودي جاكبو – هولندا – 3 أهداف.

كأس العالم مبابي ميسي كأس العالم 2022 الأرجنتين

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