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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أفضل سعر لشراء الدولار اليوم السبت 17-12-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت

ارتفعت أسعار صرف الدولار فى البنوك العاملة فى مصر بقيمة 7 قروش على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات السبت 17 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار الدولار فى مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.69جنيه للشراء و 24.72جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي.


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك( ميد بنك ،الأهلي المتحد،المشرق،المصري لتنمية الصادرات،فيصل الإسلامي) نحو 24.67 جنيه للشراء و24.72جنيه للبيع

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.66 جنيه للشراء و 24.74 جنيه للبيع مرتفعا 7 قروش مقارنة بمستهل تعاملات الأسبوع الماضي .

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنك الكويت الوطني 24.66جنيه للشراء و 24.72جنيه للبيع

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بوادر حل.. مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن أزمة الدولار.. فيديو

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مستجدات الذهب في مصر ومفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك ( قطر الوطني، التجاري الدولي)نحو 24.65جنيه للشراء و 24.72جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،الاستثمار العربي،HSBC،كريدى اجريكول) نحو 24.55جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.
 

الدولار اليوم 


سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.61جنيه للشراء و 24.66جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك (المصرف العربي الدولي،الإسكندرية) 24.61 جنيه للشراء و24.71جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي و أعلى سعر شراء الدولار اليوم السبت مسجلا 24.69جنيه للشراء.

قرار الفيدرالي الأمريكي 

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن الأربعاء الماضي ،عن  رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس أو 0.5% إلى نطاق 4.25% - 4.5%، بعد 4 قرارات متتالية برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر الماضية

الدولار أسعار صرف الدولار البنوك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت

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