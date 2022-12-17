عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. علي جمعة: بـ4 أذكار قبل وبعد الفجر

كيف تتساقط ذنوبك
كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر

لعل معرفة كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر تعد من أهم ما ينبغي معرفته، باعتبارها جملة سحرية، تخلص الإنسان من أصعب كوابيسه ومنغصات حياته ، وهي الذنوب، لذا لا يمكنك ألا تهتم بمعرفة كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر ؟.

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن هناك أربعة أذكار  تجعل ذنوب العبد تتساقط عنه كما تتساقط أوراق الشجر بفصل الخريف.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  في إجابته عن سؤال : ( كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر بفصل الخريف؟)، أنه –صلى الله عليه وسلم- أوصانا بالإكثار من ترديد، هذه الأذكار الأربعة، وهي: « الحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، مشيرًا إلى أنها من الكلمات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب سماعها من عبده.

واستشهد بما ورد في سنن الترمذي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الوَرَقُ، فَقَالَ: «إِنَّ الحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ العَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ».

وأضاف أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أوصانا بأمر في الركوع والسجود أثناء الصلاة يمحو كل الذنوب، حيث أرشدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى أن ذنوب الإنسان توضع على رأسه وكتفيه، فعندما يركع أو يسجد في الصلاة، فإن ذنوبه تسقط عنه، منوهًا بأنه لذا يُستحب الإطالة في السجود والركوع حيث إنها فرصة على المرء استغلالها.

ودلل بما ورد في صحيح ابن حبان، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ العبدَ إذا قَامَ يُصلِّي أُتِي بُذُنوبِه كُلِّها فَوُضِعَتْ على رأسِه وعاتِقَيْهِ، فكُلَّما رَكعَ أو سَجدَ تَساقَطَتْ عَنْهُ».وتابع: كما أوصانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالإكثار من الدعاء في السجود خاصة، حيث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مستدلاً بما رواه مسلم عن أبي هريرة، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:« أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ».

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر كيف تتساقط ذنوبك تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر تتساقط ذنوبك علي جمعة الدكتور علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

لازم تكسر 3 لعيبة..نبيل الحلفاوي تعليقا على قرارات حكم مباراة الأهلي وفيوتشر

ترشيحاتنا

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

داليا مصطفى : أعشق تربية الكلاب.. وسعيدة بنجاح مسلسل بيت فرح

بالدليل.. رونالدو ينتقل إلى النصر السعودي ولن يعتزل دولياً

لا يمكن تجاهلها .. عادات تفسد الحياة الزوجية وتعرضها للخطر

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. علي جمعة: بـ4 أذكار قبل وبعد الفجر

وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

عبير صبرى تستعرض جمالها فى حفل دير جيست

فستان قصير.. الراقصة دينا تثير الجدل في حفل جوائز ديرجست

أجرأ إطلالة فى حفل الدير جيست.. مايان السيد تستعرض جمالها بفستان ذهبي

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ