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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حفل جوائز دير جيست.. تفاصيل أزمة ويجز مع الموسيقيين.. زفاف المخرج تامر كرم

أخبار الفن
أخبار الفن

حفل دير جيست.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تفاصيل أزمة ويجز مع الموسيقيين، زفاف المخرج تامر كرم، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

الريد كاربت.. 30 صورة من حفل دير جيست بحضور النجوم

توافد العديد من نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست السنوي.

 

عمرو سعد بصحبة زوجته ونيللي كريم في حفل الدير جيست

حضر حفل دير جيست، الفنان عمرو سعد وزوجته بالإضافة الي الفنانة نيللي كريم وهالة صدقي والفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

 

عبير صبري: 2022 من أسوأ السنين عليا.. وكلها أحزان

عبرت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بتكريمها للمرة الرابعة في حفل دير جيست رغم مرورها بالكثير من الأحزان خلال ٢٠٢٢.

 

أيتن عامر لـ صدى البلد: مبسوطة بتكريمي عن "مكتوب عليا" ولازم نشجع ويجز

عبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها بتكريمها في حفل دير جيست عن دورها في مسلسل مكتوب عليا الذي تعتبره عملا عزيزا على قلبها.

 

مصطفى كامل لـ صدى البلد: والله العظيم مفيش حاجة بيني و"ويجز

أكد الفنان مصطفى كامل أنه ليس هناك أي خلاف مع ويجز وانه بجانبه ف تمثيل مصر في حدث عالمي كختام كأس العالم.

وأضاف مصطفى كامل أنه لا يطلب من ويجز شىء أضافي عن باقي زملائه الجميع داخل النقابة ملتزم بالقرارات وعلي ويجز فور وصوله القاهرة ان يحضر الي النقابة لتقنين أوضاعه كباقي زملائه واساتذته فالجميع تحت مظلة نقابة الموسيقين يحترمون قراراتها ومجلش إدارتها.

 

يا دايرة.. عمرو مصطفى يطرح أحدث أغانيه

طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم يا دايرة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

ظهرت الفنانة هنا شيحة في حفل دير جست المقام بأحد فنادق التجمع الخامس بصحبة ابنها على السجادة الحمراء، وتألقت بفستان مكشوف الصدر.

 

شريف منير وابنته على ريد كاربت دير جيست لأول مرة بعد تصالحهما

ظهر الفنان شريف منير برفقة ابنته أسما لأول مرة على ريد كاربت حفل دير جيست بعد انتهاء الخلافات بينهما.

 

صور ويجز تغزو ميدان تايمز سكوير في أمريكا

تصدرت لافتات مؤدي الراب ويجز، ميدان نيويورك تايمز سكوير في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت منصة سبوتيفاي بالترويج لأغنيته الرسمية في كأس العالم 2022، التي تحمل اسم عز العرب.

 

بالجاردات .. شقيق ياسمين عبد العزيز في حفل دير جيست | صور

وصل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز حفل توزيع جوائز دير جيست الفنية مساء اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس.

 

لا يحمل تصريحا.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

أصدر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- بيانا صحفيا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله حول أزمة مطرب الراب ويجز المثارة حاليا.


 

بحضور رانيا فريد شوقي.. عقد قران المخرج المسرحي تامر كرم في التجمع

احتفل المخرج المسرحي تامر كرم، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

دير جيست ويجز الموسيقيين تامر كرم المخرج تامر كرم عمرو سعد عبير صبري مصطفى كامل

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