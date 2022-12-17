أخبار الفن| حفل جوائز دير جيست.. تفاصيل أزمة ويجز مع الموسيقيين.. زفاف المخرج تامر كرم

حفل دير جيست.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تفاصيل أزمة ويجز مع الموسيقيين، زفاف المخرج تامر كرم، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

توافد العديد من نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست السنوي.

حضر حفل دير جيست، الفنان عمرو سعد وزوجته بالإضافة الي الفنانة نيللي كريم وهالة صدقي والفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

عبرت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بتكريمها للمرة الرابعة في حفل دير جيست رغم مرورها بالكثير من الأحزان خلال ٢٠٢٢.

عبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها بتكريمها في حفل دير جيست عن دورها في مسلسل مكتوب عليا الذي تعتبره عملا عزيزا على قلبها.

أكد الفنان مصطفى كامل أنه ليس هناك أي خلاف مع ويجز وانه بجانبه ف تمثيل مصر في حدث عالمي كختام كأس العالم.

وأضاف مصطفى كامل أنه لا يطلب من ويجز شىء أضافي عن باقي زملائه الجميع داخل النقابة ملتزم بالقرارات وعلي ويجز فور وصوله القاهرة ان يحضر الي النقابة لتقنين أوضاعه كباقي زملائه واساتذته فالجميع تحت مظلة نقابة الموسيقين يحترمون قراراتها ومجلش إدارتها.

طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم يا دايرة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ظهرت الفنانة هنا شيحة في حفل دير جست المقام بأحد فنادق التجمع الخامس بصحبة ابنها على السجادة الحمراء، وتألقت بفستان مكشوف الصدر.

ظهر الفنان شريف منير برفقة ابنته أسما لأول مرة على ريد كاربت حفل دير جيست بعد انتهاء الخلافات بينهما.

تصدرت لافتات مؤدي الراب ويجز، ميدان نيويورك تايمز سكوير في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت منصة سبوتيفاي بالترويج لأغنيته الرسمية في كأس العالم 2022، التي تحمل اسم عز العرب.

وصل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز حفل توزيع جوائز دير جيست الفنية مساء اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس.

أصدر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- بيانا صحفيا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله حول أزمة مطرب الراب ويجز المثارة حاليا.





احتفل المخرج المسرحي تامر كرم، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.