يا دايرة.. عمرو مصطفى يطرح أحدث أغانيه

طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم يا دايرة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية يا دايرة لـ عمرو مصطفى، من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع موسيقي تيكو.

كلمات أغنية يا دايرة لـ عمرو مصطفى

يا دايرة كل يوم تصغر يا دنيا قاسية بتغير

أنا اللي فهمت متأخر أنا غلطان

غريبة الدنيا وعجيبة أنا بتجازى على الطيبة

كان خلاص بقيت عيبة تكون إنسان

يبان وجعي وأنا بحكي في مواويلي

ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي

وبسأل روحي إيه مكمل وإيه باقيلي

وقلبي يروح لناس مشيت وجرحوني

خسرت الدنيا علشانهم وخسروني

أحدث أغاني عمرو مصطفى

كان الفنان عمرو مصطفى طرح أغنية جديدة بعنوان ملوش زي، وهي خامس أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم غيرك مين.

ويتعاون عمرو في أغنية ملوش زي مع الشاعر مصطفى ناصر، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، وتقول كلمات الأغنية:

قولتله إيه الكلام؟ قالي خير

وأما قال.. قلبي قال كل خير

ملوش زي واللي زيه يبقى زيه ازاي

ده صورته في مرايته هو أحلى منها كتير

مشفتوش حبي له قد إيه

أغاني ألبوم غيرك مين

أغنية إلا أنا هي أولى أغاني ألبوم غيرك مين، وهي من كلمات مصطفى إسماعي، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Ron Taylor وجيتار Luis Robisco0، بينما الأغنية الثانية هي رقصة من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى ، وكانت أغنية مين هيجاريه هي الثالثة، من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Luis Robisco، والرابعة هي أغنية سيبوه من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إسلام الأزرق.