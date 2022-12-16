هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

ظهرت الفنانة هنا شيحة في حفل دير جست المقام بأحد فنادق التجمع الخامس بصحبة ابنها على السجادة الحمراء، وتألقت بفستان مكشوف الصدر.

وأعلنت إدارة جائزة الدير جيست عن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2022، من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وتضم قائمة الفنانين الحاصلين على جائزة العام كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز عن فيلم كيرة والجن وعمرو يوسف عن مسلسل وعد أبليس ومحمد علاء عن مسلسل منعطف خطر.

بالإضافة إلى هاجر السراج ونور النبوي عن فئة الفنانين الشباب فيما حصل فريق كاريوكي والمطرب محمد أسامة على جائزة الأفضل عن فئة الغناء.

يشار إلى أن أحدث أعمال هنا شيحة مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة عدد من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ، مصطفى درويش ، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جالا هشام، سالي حماد، ريهام الشناوي، والوجه الجديد نانسي هلال”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.