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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر تحصل على جائزة ديرجست عن دورها بمسلسل مكتوب عليا

صدى البلد

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات  “إنستجرام.

وعلقت ايتن عامر على الصورة قائلة : سعيدة جدا بحصولى على جائزة #ديرجست عن دورى فى مسلسل مكتوب عليا و بشكر كل من كان له دور حتى لو بسيط فى وصولى لهذه الجائزة من فريق العمل او من جمهورى الحبيب اللى صوتولى ♥️ شكرا من قلبي.

شاهد .. أيتن عامر في أحدث ظهور على إنستجرام

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وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

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