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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول: القمة العربية الصينية أكبر عمل دبلوماسي لبكين

الصين
الصين

أكد وو سي كه، السفير الصيني السابق لدى المملكة العربية السعودية، والممثل المفوض لدى جامعة الدول العربية، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، أن زيارة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للرياض هي أكبر عمل دبلوماسي لبلاده في العالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
 

وقال المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، خلال كلمته في ندوة نظمتها المجموعة الصينية للإعلام: "إن الحضارتان العظيمتان للصين والجزيرة العربية ازدهرتا على طرفي القارة الآسيوية، وقد تعرف الجانبان على بعضهما البعض على طول طريق الحرير القديم، وتقاسم السراء والضراء في النضال من أجل التحرر الوطني، وتعاونا وحققا النتائج المربحة للجانبين في موجة العولمة الاقتصادية، والأخلاق المدعومة في ظل تقلبات الوضع الدولي، وكتبت قصة جيدة عن تكامل الشرق والغرب، والتعلم المتبادل والمساعدة المتبادلة".


 

وأضاف وو سي كه، أن الصين والدول العربية دعمتا بعضها البعض وتشاطرا المصير المشترك في فترات تاريخية مختلفة، ووضعت مثالاللاحترام المتبادل والتبادلات المتكافئة، فهما صديقان حميمان وشريكان جيدان وأخوان جيدان يثقان ببعضهما البعض. وفي عصرنا الحالي،فإن التكاتف لبناء "الحزام والطريق" سيقرّب بين الصين والدول العربية ويصبح شركاء متعاونين مستقرين. وفي عالم مليء بالشكوك، فإنهذا بلا شك إنجيل الطرفين، كما أنه سيمهد الطريق للعلاقات الدولية في ظل الوضع الجديد .


 

وأكد، أنه مع دخول العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ، دخل العالم في جولة جديدة من الاضطراب والتغيير، ومع تشابك وتداخلالتغييرات التي تعود إلى قرن من الزمان، والوباء ، والأزمة الأوكرانية، ولمواجهة البيئة الدولية المضطربة، يجب أن تكون الصين والدول العربيةأكثر تصميماً على تطوير العلاقات الودية، ويجب أن يكون دعم كل منهما الآخر للدفاع عن مصالحهم الأساسية.

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