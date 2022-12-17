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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أسعار الفائدة.. أسهم أوروبا تسجل أعلى خسائر منذ سبتمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أمس الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، مع استيعاب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية.

في ختام التعاملات، انخفض مؤشر Stoxx600 بنحو 1.20% إلى 424 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 3.3% هي الأعلى منذ سبتمب.

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وتراجع مؤشر DAX الألماني بنحو 0.67% إلى 13893 نقطة، وهبط مؤشر CAC الفرنسي بنحو 1.08% إلى 6452 نقطة، وانخفض مؤشر FTSE البريطاني بنحو 1.27% إلى 7332 نقطة.

وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع البنوك الذي أضاف مكاسب بنحو 0.7٪، بينما قاد الخسائر قطاع الاتصالات بتراجع قدره 2.4٪.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأبقى، على غرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على توقعات بالمزيد من الزيادات مستقبلا للسيطرة على التضخم الجامح.

وفي وقت سابق الخميس، رفع بنك إنجلترا المركزي أيضا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وقال إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات للحد من التضخم.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 0.8 في المائة.

وتراجعت أيضا أسهم الشركات الصناعية كما خسرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 4.7 في المائة. وخسر مؤشر البنوك 2.6 في المائة.

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وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة الأربعاء بنحو 50 نقطة أساس، وسط تلميحات من جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن البنك قد يواصل سياسته المشددة في ظل ارتفاع التضخم.

كما رفعت عدد من البنوك المركزية معدلات الفائدة يوم الخميس ومن بينها المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا بنحو 50 نقطة أساس لكل منهما.

استمرار التشدد

وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. لكنَّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أنَّ المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقَّعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، مؤكّداً أنَّ السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".

أظهرت نتائج الاستطلاع لتوقعات الاقتصاديين الذي أجرته وكالة "بلومبرج" قبل أيام أنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.

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