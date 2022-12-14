الفيدرالي الأمريكي: نتوقع استمرار زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم

أعلن الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "نتوقع زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم".

كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.

وكانت قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بموازنة ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل 2023، بينما يتباطأ أرتفاع أسعارها في شهر ديسمبر الحالي .

وأوضحت الصحيفة، أن النمو السريع للأجور قد يدفع المسؤولين إلى التفكير في رفع معدل الأسعار إلى أعلى من 5٪ في عام 2023 مع الموافقة على زيادة بمقدار 0.5 نقطة، في شهر ديسمبر .

وقد أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خطط لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماعهم لهذا الأسبوع ، لكن ضغوط الأجور المرتفعة قد تدفعهم إلى مواصلة رفعه إلى مستويات أعلى مما يتوقعه المستثمرون حاليًا .