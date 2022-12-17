بعد نجاح مسلسل مكتوب عليا.. أيتن عامر توجة رسالة لـ أكرم حسني

وجهت الفنانة أيتن عامر، رسالة للنجم أكرم حسني عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام بعد حصولهما علي جائزة عن مسلسل مكتوب عليا .

ونشرت أيتن عامر صورة لها برفقة أكرم حسني و علقت قائلة : انا مهما اتكلمت عنك مش هقدر اشرح ربع اى حاجة من الحاجات الكتير الحلوة فيك ، و كلمة شكرا عمرها ما هتكون كفاية عليك عشان انت تستاهل اكتر من كدة بكتير مش بس صديق جدع و فى ضهرى دايما و زميل لن يتكرر لا انت كمان أخ قليل لما الاقى زيه ، النهاردة خدنا جايزتين واحدة ليك و واحدة ليا عشان مكتوب عليا ،و ربنا يكتبلك حب الناس اكتر و اكتر عشان انت تستاهل ، شكرا يا سي جلجل .



وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.