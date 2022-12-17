رصد أجسام فضائية مجهولة.. وتقارير سرية أمريكية لكشف حقيقتها

تثير قضية الأجسام الفضائية الطائرة جدلا واسعا بشكل دائم، وفي إطار محاولات تععرف على حقيقتها كشف مسؤولون في واشنطن عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية بتحليل المئات من تقارير الأجسام الطائرة المجهولة منذ العام الماضي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت هناك بعض الأجسام الفضائية المجهولة تطير بطرق غير مفهومة بعد ، وبعضها كان في الفضاء والآخر تحت الماء.

وكشف رئيس مكتب UFO التابع للحكومة الأمريكية الدكتور “شون كيركباتريك” رئيس مكتب تحليل الحالات الشاذة في جميع المجالات: "هناك أشياء تظهر ديناميكيا مثيرة للاهتمام، ونحن نقوم بالتحقيق والبحث بشكل كامل في الوقت الحالي".

رصد الأجسام الطائرة في الفضاء

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاجون كان قد أنشأ مكتب لتحليل جميع المجالات الشاذة في يوليو من هذا العام في محاولة للتحقق من الكائنات المجهولة وغير المحددة.

وتظهر صورة ملف الفيديو التي تم الحصول عليها في 28 أبريل 2020 بإذن من وزارة الدفاع الأمريكية جزءًا من مقطع فيديو غير سري التقطه طيارون في البحرية تم تداوله لسنوات.

وأوضح وكيل وزارة الدفاع للمخابرات والأمن الأمريكية رونالد مولتري أنهم تلقوا تقارير من ضباط المخابرات والجيش ووكالات أخرى عن أشياء مجهولة الهوية، ليس فقط في الهواء، ولكن أيضًا تحت الماء وحتى في الفضاء.

وشدد على تعاون وزارة الدفاع مع وكالة ناسا في محاولة للتعرف على الأجسام الطائرة المجهولة.

ومع ذلك، قال مولتري إن بعض الحالات في الفضاء تكون سرية، موضحا أن القدرة على حل الأمور في مجال الفضاء، هو شيء يخضع لمصادر وأساليب ووسائل حساسة.

وتابع وكيل وزارة الدفاع للمخابرات والأمن الأمريكية، أن تقارير الظواهر مجهولة الهوية ما زالت مستمرة وتتابعها الهيئة عن كثب.

كان مكتب مدير المخابرات الوطنية قد أصدر تقريرًا في يونيو 2021 وثق 144 حادثة تم الإبلاغ عنها من قبل الحكومة والجيش والمخابرات، وتبع ذلك اعتراف في مايو 2022 في جلسة استماع عامة للكونجرس بشأن الأجسام الطائرة المجهولة.