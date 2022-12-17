"العلاج الحر" بالدقهلية توصى بغلق عدد من المنشآت الطبية الخاصة

كشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة" حيث تم المرور على عدد من العيادات ، والمراكز الطبية والمستشفيات مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 101 منشأة طبية ، تشمل 44عيادة خاصة و 7 مستشفيات وعيادات تخصصية فضلاً عن 31 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 11 مركزاً ومعملاً غير مرخصين .

وأضاف فؤاد أن إدارة العلاج الحر كثفت حملاتها على مركز ومدينة طلخا بالمرور الدورى على ٥ عيادات طبية مرخصة.

ومعملين للتحاليل الطبية فضلاً عن تفقد مركز نساء و توليد مرخص بطلخا بالاشتراك مع إدارة مكافحه العدوي بالمديرية , مؤكداً حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

هذا وقد جاء بيان نتيجة حملة العلاج الحر على مركز طلخا كالتالي :

• تنفيذ قرار غلق اداري رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ بالغلق الإداري لعدد ٤ عيادات طبية في بطره

• مرور علي معمل تحاليل طبية بمنشاة البدوي تم رفضه من الإدارة المركزية للمعامل و تبين انه تم تغيير النشاط

• توصيه بالغلق الإداري لمجمع عيادات طبيه بميت عنتر غير مرخص

• توصيه بالغلق الإداري لعدد ٢ عياده طبيه غير مرخصه في بطره

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