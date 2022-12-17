مركز الشيخ زايد يطلق حملة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

يشهد الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، غدا الأحد، انطلاق حملة مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تحت شعار "حصن وحياة" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بقاعة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، بالمركز.

أوضح المحرصاوي أن الحملة تأتي تاكيدًا على أن اللغة العربية هي الحصن الذي يقف سدًّا منيعًا أمام الجماعات المتطرفة التي تفسر النصوص الدينية حسب أهوائها ولخدمة أغراضها.

وأكد أن اللغة العربية بمفرداتها ودلالاتها بحر عميق لا ساحل له، فهي حياة لمن يعيش لها ويتناولها بالدراسة والتحليل.



يحضر الحفل نخبة من المهتمين باللغه العربية إلى جانب الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر.