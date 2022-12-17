ضبط سائق توك توك تعدى على آخر في البساتين للخلاف علي المرور

ضبط رجال المباحث سائق "توك توك" بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وسؤاله إتهم سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.