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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار تهمك| الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء وآخر مستجدات أسعار الدولار

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 نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار الخدمية عن اليوم السبت 17-12-2022 حالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات وأسعار الخضروات والفاكهة.
 


انخفاض بالحرارة وأمطار في هذه المناطق.. الأرصاد: الشتاء يبدأ الأربعاء 21 ديسمبر


 



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 
استقرار الأجواء حتى الإثنين المقبل

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الإثنين القادم، وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زياة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 24 والـ 25 درجة مئوية.
 

وأضافت “غانم" أن الطقس دافئ على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد و حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات الظهيرة، أما بالنسبة لفترة الليل يسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.

الشبورة المائية تضرب الرؤية الأفقية

وأشارت إلى أن الظاهرة الجوية المسيطرة مع استقرار الأجواء هي الشبورة المائية والتي تتكون على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، منوهة بأن كثافة الشبورة بدأت تزيد وبالتالي تؤثر بشكل ملحوظ على الرؤية الأفقية.

تحذير عاجل من الأرصاد

وحذرت سائقي المركبات والمسافرين على الطرق بتوخي الحذر أثناء القيادة واتباع كافة إرشادت المرور، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

ولفتت إلى أنه بعد يوم الإثنين ستبدأ التوزيعات الضغطية التي تؤثر على جمهورية مصر العربية في الاختلاف تمامًا، حيث ستتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح البحر المتوسط مما يساهم في انخفاض درجات الحرارة والإحساس بالأجواء الشتوية وهذا بالتزامن مع بداية فصل الشتاء الأربعاء القادم، مشيرة إلى أن هناك وجود فرص أمطار بشكل كبير على المناطق الساحلية.
 
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 


العظمى الصغرى
القاهرة 24 14 
الإسكندرية 24 15
الإسماعيلية 24 12
الدقهلية 24 15
الغردقة 26 16
المنيا 25 10

 

الدولار بكام النهارده.. تعرف على أسعار العملات اليوم السبت

 


واستعرض برنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامي هند النعساني على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 17- 12-2022.

 

أسعار العملات
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 24.71 جنيه للبيع، و24.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 26.24 جنيه للبيع، و26.15 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 30.44 جنيه للبيع، و30.34 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 6.57 جنيه للبيع، و6.55 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 
سعر الدينار الكويتي 80.63 جنيه للبيع، و80.36 جنيه للشراء.


الفاصوليا بـ 9 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

 


أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم تسجل 5.5  جنيه للكيلو
البصل بـ 5 جنيهات للكيلو
البطاطس 7  جنيهات للكيلو
الخيار 6 جنيهات
الفلفل الرومى 8.5 جنيه
الملوخية 7  جنيهات
الكوسة  7 جنيهات
الفاصوليا 9جنيهات
الباذنجان 6  جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم 

البرتقال 8 جنيهات
البلح 10 جنيهات
الجوافة 8 جنيهات
الرمان 11 جنيها

أسعار العملات سعر الدولار اليوم الدولار اليوم حالة الطقس سعر الدولار الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة الخضروات والفاكهة

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