محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الحملات والمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحي بالقرى والمراكز

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ تنفيذ الحملات والمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحي بمراكز وقرى المحافظة (100مليون صحة ، الكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية،مبادرة العناية بصحة الام والجنين ولإنهاء قوائم الانتظار و حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، وطرق الأبواب لتنظيم الأسرة ، مبادرة صحة الرئة والقوافل الطبية المجانية ، ..) وغيرها وذلك في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين والوقاية من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الهام والوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة لكافة فئات المجتمع والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة.



جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي.

وقد استعرض اللقاء ؛ ما تم تنفيذه وانجازه خلال الفترة الماضية من حملات مبادرات وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة في هذا القطاع الهام فضلاً عن متابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.



ووجه محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون والتشبيك بين كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم التسهيلات والتنوية والإعلان عنها وأهميتها ومتابعة أعمالها وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الحملات والمبادرات وتقديم مستوى أفضل للخدمة الصحية فضلاً عن ضرورة المتابعة والمرور للاطمئنان على سير العمل في انشاء رفع كفاءة وتطوير عدد 136 وحدة صحية قروية بمراكز وقرى المحافظة لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحي الجديد والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا للشروط ومعايير الجودة ووفقاً للجداول الزمنية المحددة.



وأكد اللواء عصام سعد متابعته المستمرة سواء بالمرور الميداني أو عقد اللقاءات والاجتماعات أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء لهذه الفعاليات الهامة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف والاطمئنان علي وصول الخدمات الصحية لكل المناطق وتقديم الدعم للفرق الطبية لإنجاح هذه الفعاليات وتحقيق الهدف المنشود منها وتذليل أية عقبات وإزالة المعوقات بشكل فوري موضحاً أنه يتم تنظيم قوافل علاجية مجانية شاملة خلال شهر ديسمبر بنطاق قرى 4 مراكز هي (أبوتيج والقوصية وساحل سليم والبداري) بواقع يومين بكل قرية فضلاً عن حملة لطرق الأبواب لتنظيم الأسرة بدءاً من 18 ديسمبر حتى 16 مارس نشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي تنفيذ خطط التنمية ، ومبادرة 100مليون صحة بالإضافة إلى الانتهاء من تنظيم حملة شلل الأطفال لحماية ووقاية الأطفال والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، والكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب وتلاميذ المرحلة الإبتدائية حيث بدء فاعليات السنة الخامسة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة ليتم الاستكمال للفحص الأولى للصف الأول الإبتدائي على مستوى مدارس المحافظة (ريف وحضر) وفي حالة اكتشاف إصابة الطفل يتم تحويله إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة على أن يتم متابعة المصابين أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفائهم تماماً.



وأشار محافظ أسيوط ، الى استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة وقصر القامة ،للعام الخامس ليتم الاستكمال للفحص الاولي للصف الاول الابتدائي علي مستوي مدارس المحافظة ( ريف و حضر ) ويبلغ المستهدف من طلاب الصف الاول الابتدائي 33 ألف و765 طالب وطالبة بالحضر و 58 ألف و31 طالب وطالبة بالريف ،ومتابعة الحالات الايجابية بعيادات الربط بالتأمين الصحي علي مستوي المحافظة والبالغ عددها ( 12 عيادات ربط) ،معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية على أكمل وجه خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي .