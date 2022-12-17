مهددة بالانقراض.. اكتشاف حضانة أسماك مذهلة لقرش “رأس المطرقة”

اكتشف العلماء، منطقة مميزة بوجود أسماك القرش الشهيرة ذات رأس المطرقة في جزر جالاباجوس في الإكوادور.

ووفقا لتقرير نشره موقع “DW”، تم اكتشاف حضانة أسماك القرش، حيث تقوم أسماك قرش رأس المطرقة بتربية صغارها التي لم يتجاوز عمرها عام واحد، بالقرب من جزيرة إيزابيلا.

وقال إدواردو إسبينوزا، حارس حديقة جالاباجوس الوطنية: "اكتشاف مناطق التكاثر الجديدة هذه مهم للغاية، خاصة بالنسبة لسمك القرش ذي رأس المطرقة.. إنها من الأنواع الأيقونية لجزر جالاباجوس، لكنها معرضة لخطر الانقراض الشديد".

ويعتبر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (ICUN) أن أسماك قرش المطرقة مهددة بشدة بالانقراض.

على الرغم من كونها حيوانات مفترسة في المياه المفتوحة، إلا أن أسماك القرش ذات رأس المطرقة تبحث عن مشاتل ضحلة لتربية صغارها في ظروف محمية، لكنهم مهددون بالصيد التجاري، وكذلك الطلب على زعانفهم التي تستخدم في صنع حساء زعانف القرش.

وكان إعلان أمس الجمعة هو ثالث منطقة يتم اكتشافها في الأرخبيل، حيث لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة من أجل حماية الأنواع.

وتابع إسبينوزا: "لقد نجحنا في إدراج هذه المشاتل في قائمة المناطق المهمة للحفاظ على أسماك القرش، وهي فئة حماية جديدة تحت IUCN".