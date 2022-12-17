عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مهددة بالانقراض.. اكتشاف حضانة أسماك مذهلة لقرش “رأس المطرقة”

أسماك قرش
أسماك قرش

اكتشف العلماء، منطقة مميزة بوجود أسماك القرش الشهيرة ذات رأس المطرقة في جزر جالاباجوس في الإكوادور.

ووفقا لتقرير نشره موقع “DW”، تم اكتشاف حضانة أسماك القرش، حيث تقوم أسماك قرش رأس المطرقة بتربية صغارها التي لم يتجاوز عمرها عام واحد، بالقرب من جزيرة إيزابيلا.

وقال إدواردو إسبينوزا، حارس حديقة جالاباجوس الوطنية: "اكتشاف مناطق التكاثر الجديدة هذه مهم للغاية، خاصة بالنسبة لسمك القرش ذي رأس المطرقة.. إنها من الأنواع الأيقونية لجزر جالاباجوس، لكنها معرضة لخطر الانقراض الشديد".

ويعتبر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (ICUN) أن أسماك قرش المطرقة مهددة بشدة بالانقراض.

على الرغم من كونها حيوانات مفترسة في المياه المفتوحة، إلا أن أسماك القرش ذات رأس المطرقة تبحث عن مشاتل ضحلة لتربية صغارها في ظروف محمية، لكنهم مهددون بالصيد التجاري، وكذلك الطلب على زعانفهم التي تستخدم في صنع حساء زعانف القرش.

اختفاء سيدة أمريكية.. اشتبكت هي وزوجها مع سمكة قرش أثناء الغطس

صيادان ينقذان سلحفاة عاجزة من قرش مفترس

وكان إعلان أمس الجمعة هو ثالث منطقة يتم اكتشافها في الأرخبيل، حيث لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة من أجل حماية الأنواع.

وتابع إسبينوزا: "لقد نجحنا في إدراج هذه المشاتل في قائمة المناطق المهمة للحفاظ على أسماك القرش، وهي فئة حماية جديدة تحت IUCN".

أسماك قرش قرش رأس المطرقة الاكوادور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بيان مهم من الحكومة بشأن قرض صندوق النقد الدولي| تفاصيل

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

بعد الاتفاق مع صندوق النقد.. تكليف عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.. تفاصيل

شوبير يكشف عن سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

مفاجأة فى القرار .. الزمالك يكشف حقيقة تنازله عن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

حملة شديدة قتلت عشرات الأطفال بهذه الدولة.. ومطالب بطردها من الأمم المتحدة

صدام أهلاوي عربي وريال مدريد ينتظر.. مشوار الأهلي في كأس العالم.. بالمواعيد

الحكومة: البنك المركزي مكلف بالسيطرة على التضخم واستقرار الأسعار

المران الأخير لمنتخب المغرب قبل مباراته مع كرواتيا على برونزية مونديال قطر|صور

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

تسبب الهالات السوداء وتدمر القرنية.. تحذير طبي من عادة خطيرة نفعلها يوميا

نجت من النار ولم تحترق.. قطعة خشب تفاجئ الجميع بظهور السيد المسيح

السمنة أقل شيء.. ماذا يحدث للأطفال عند تناول المشروبات الغازية

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ