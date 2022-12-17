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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق التصوير.. هاتف جديد من هونر بقدرات ممتازة

Honor 80 Pro
Honor 80 Pro

كشفت شركة هونر Honor، عن المواصفات الكاملة لأحدث هواتفها الموجهة لعشاق التصوير، والذي جهزته بإعدادات كاميرا قوية توفر قدرات تصويرية مميزة تنافس الأجهزة الرائدة.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يتميز هاتف هونر الجديد Honor 80 Pro، بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميجابكسل، والذي يمكنه دمج وحدات البكسل في مجموعات من 4 أو 16 لالتقاط المزيد من الضوء، متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

 

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هاتف جديد من هونر بقدرات تصويرية ممتازة

وكما يتميز هاتف Honor 80 Pro، بكاميرا أمامية مزدوجة تضم مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية فائقة الاتساع، وعدسة أخرى لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي هاتف هونر Honor 80 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بدقة 2700 × 1224 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعتيم PWM يبلغ 1920 ميجاهرتز.

ويتم تشغيل هاتف Honor 80 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 + Gen 1 والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

Honor 80 Pro

ويعمل الهاتف بواجهة هونر الجديدة MagicOS 7.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، ويحتوي هاتف Honor 80 Pro، على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويبلغ وزن الهاتف 188 جراما، وسمكه 7.8 ملميتر.

ويتوفر هاتف هونر الرائد Honor 80 Pro، مقابل سعر يبدأ من 489 دولار (أي ما يعادل 12000 جنيه مصري) للإصدار الأساسي 8 + 256 جيجابايت.

Honor 80 Pro
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