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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المران الأخير لمنتخب المغرب قبل مباراته مع كرواتيا على برونزية مونديال قطر|صور

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج بصفة خاصة، صوب استاد خليفة الدولي، لمتابعة المباراة المصيرية والمرتقبة بين منتخب المغرب، وكرواتيا، في اللقاء الذي يقام لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب المغرب قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة، ليضرب الأسود موعداً تاريخياً مع منتخب "الناريون" لحسم الميدالية البرونزية في النسخة 22 من كأس العالم.

وأجري منتخب المغرب المران الأخير قبل مباراته مع كرواتيا للتنافس على برونزية مونديال قطر.

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