تحطم أضخم حوض أسماك أسطواني في العالم بأحد فنادق برلين

عرضت فضائية “يورونيوز”٫ فيديو يرصد تحطم أضخم حوض أسماك أسطواني في العالم في أحد فنادق برلين.



وأوضحت أنه قالت خدمات الطوارئ، إن حوض أسماك في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة غريبة الشكل تحطم يوم الجمعة، لينسكب مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام على طريق ضخم في منطقة ميته المزدحمة.

خدمات الطوارئ



وهرع حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ إلى الموقع، وهو مجمع فخم يحوي فندق راديسون ومتحفاً ومتاجر ومطاعم بالإضافة إلى ما يقول مجمع دوم أكواري إنه أضخم حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم بارتفاع 14 متراً.

https://youtu.be/yLy-oV4q_yA