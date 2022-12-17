ألقاهم من الطابق الثانى.. المشدد15عاماً لـ عامل حاول قتل زوجته وأولاده بقنا

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 13 عاما، في قضيتى الشروع في قتل زوجته وإلقاء أطفاله من الطابق الثانى، و حيازة حشيش بقصد التعاطى، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا و محمد عمر عبد الموجود، ومحمود السيد الكفراوى، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.



ترجع وقائع القضية لـ 8 مارس 2022، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغاً من مستشفى قنا الجامعى، يفيد استقبال أسماء طليحى عبدالقادر ثابت، مصابة بجرح بالوجه وكسور متفرقة في أنحاء متفرقة من جسدها، وأطفالها حبيبة 16 عاما، مصابة بسحجات وكدمات، وحبيب 12 عاما، مصاباً حالة إغماء، وحسين 10 أعوام، بكسر فى الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام، بنزيف في المخ، ومصطفى، عامان مصاباً بسحجات وكدمات.

وتبين أن المتهم فى الواقعة أحمد.ح.أ.ج 48 عاما، زوج المجني عليها ووالد الأطفال، حيث أنه تعدى عليها بالضرب وسكب عليها بنزين محاولاً إحراقها، ثم ألقى أبنائه من الطابق الثانى، وأتلف أثاث المنزل، بسبب خلافات زوجية، كما تبين أنه مدمن مخدر الحشيش.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم من قبل الأهالى وتسليمه لمركز شرطة قنا، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم حضورياً بالسجن 10 سنوات، فى قضية الشروع فى قتل زوجته وأبنائه، و3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن حيازة و تعاطى الحشيش المخدر.