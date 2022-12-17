مصرع فتاة في ظروف غامضة داخل منزلها ببني سويف

لقيت فتاة في مقتبل العمر مصرعها في ظروف غامضة مساء اليوم السبت داخل منزلها بقرية نزلة البرقي في الفشن بمحافظة بني سويف، وجرى نقل جثتها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة في ظروف غامضة داخل منزلها بقرية نزلة البرقي في الفشن، وأشارت التحريات الأولية إلي وجود شبهة جنائية، ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، جثة الفتاة إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن الجثة لفتاة تدعى "ياسمين.م أ" 17 عامًا جرى إيداع جثتها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وانتداب الطب الشرعي تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.

تم تحرير المحضر اللازم وجار إتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.